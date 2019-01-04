Markete Poşet Yerine El Arabası ve Çuvalla Gitti
15 dakika önce
ERZURUMLU sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları (37), 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren ücretli poşet uygulamasını, el arabası ve çuvalla markete girip alışveriş yaparak mizahi dille anlattı.
ERZURUMLU sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları (37), 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren ücretli poşet uygulamasını, el arabası ve çuvalla markete girip alışveriş yaparak mizahi dille anlattı. Erzurum
'da yaşayan Arif Arifoğulları çok sevdiği çizgi karakter 'Dadaş Tom'u yöre şivesiyle seslendirerek sosyal medya fenomenleri arasına girdi. Doğu Anadolu Bölgesi
başta olmak üzere, Türkiye
'nin dört bir tarafından milyonlarca takipçisi olan Arifoğulları, 'Dadaş Tom'un halk tarafından çok sevildiğini belirtti. 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe giren ücretli poşet uygulamasını da konu edinen Arif Arifoğulları, markete el arabası ile girdi. Aldığı ürünleri yanında getirdiği çuvala dolduran Arifoğulları'nı markettekiler şaşkın bakışlarla izledi. Amacının eleştiri olmadığını söyleyen Arifoğulları, "Uygulamaya mizah katmak istedim" dedi. - Erzurum
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04 Kaynak: DHA
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