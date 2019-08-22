Son Dakika Haberleri: Markete silahlı saldırı: 1 yaralı
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Markete silahlı saldırı: 1 yaralı

41 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde markete düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde markete düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi 607 Sokak'ta bulunan markete kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

O sırada markette bulunan Şahin T. sırtından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Şahin T. 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:02 Kaynak: AA
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