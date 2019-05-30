Son Dakika Haberleri: Markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı

45 dakika önce

KARABÜK'te, kar maskesi ve tabancayla girdiği markette soygun girişiminde bulunan ve çalışanlar ile müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y. (58), tutuklandı.

Markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı, System.String[]
KARABÜK'te, kar maskesi ve tabancayla girdiği markette soygun girişiminde bulunan ve çalışanlar ile müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y. (58), tutuklandı. "Şansımı denedim ama olmadı" diyen H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi. 
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Polis evi karşısında bulunan markette meydana geldi. Kar maskeli ve tabancalı H.Y., markete girerek, çalışanlardan kasadaki paraları istedi. Kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmaya çalışan H.Y. başarılı olamayınca diğerlerindeki paraları alıp kaçmaya başladı. Bu sırada marketteki müşteriler ve çalışanlarda H.Y.'nin peşinden koştu. Çalışanlar ve müşteriler tarafından yakalanan H.Y., olay yerine çağrılan polislere teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine "Şansımı denedim ama olmadı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emekli işçi H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.


- K
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:29 Kaynak: DHA
Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi İzlediği filmlerden esinlenip soygun yapan şahıs, tutuklanınca gözyaşlarına boğuldu İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:14:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]