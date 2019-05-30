Markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı
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KARABÜK'te, kar maskesi ve tabancayla girdiği markette soygun girişiminde bulunan ve çalışanlar ile müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y. (58), tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:29 Kaynak: DHA
KARABÜK'te, kar maskesi ve tabancayla girdiği markette soygun girişiminde bulunan ve çalışanlar ile müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y. (58), tutuklandı. "Şansımı denedim ama olmadı" diyen H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Polis
evi karşısında bulunan markette meydana geldi. Kar
maskeli ve tabancalı H.Y., markete girerek, çalışanlardan kasadaki paraları istedi. Kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmaya çalışan H.Y. başarılı olamayınca diğerlerindeki paraları alıp kaçmaya başladı. Bu sırada marketteki müşteriler ve çalışanlarda H.Y.'nin peşinden koştu. Çalışanlar ve müşteriler tarafından yakalanan H.Y., olay yerine çağrılan polislere teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine "Şansımı denedim ama olmadı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emekli işçi H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.
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