Son Dakika Haberleri: Markete Sürpriz Müşteri

Markete Sürpriz Müşteri

1 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir dana markete daldı, iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir dana markete daldı, iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı. Bu ilginç olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Keleşan Mahallesi Banka Caddesindeki bir markette meydana geldi. Mini marketin işletmecisi iş yerinde tost hazırlarken, ansızın içeri giren dana iş yeri sahibini şaşkına çevirdi. Dananın içeri girdiğini gören iş yeri sahibi ilk önce ne yapacağını şaşırdı. Rafların arasına giren dananın peşine düşen iş yeri sahibi danayı dışarı çıkartmak için uğraş verdi. Korku içindeki dana ise kaçmaya çalışırken kayarak düştü. Bir taraftan düşen dana bir taraftan da iş yerindeki eşyaları dağıttı. Düştüğü yerden kalkan dana daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Yaşanan bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

Gerger, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor

Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 17:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Markete Sürpriz Müşteri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]