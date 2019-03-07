Markete Taahhüt Ettiği "İndirimi" Uygulamama Cezası

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bir tüketicinin fiyat etiketiyle ilgili ihbarı üzerine yaptığı incelemede kentteki bir markete 339 lira idari para cezası uyguladı.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bir tüketicinin fiyat etiketiyle ilgili ihbarı üzerine yaptığı incelemede kentteki bir markete 339 lira idari para cezası uyguladı.



Alınan bilgiye göre, kentteki bir markette bir ürünün etiketine 19 lira 99 kuruş fiyatın çizilerek etiketin altına 14 lira 99 kuruş yazılmasına rağmen kasada indirimsiz fiyattan işlem yapıldığı belirtildi.



Mağdur olan tüketici, kendisinden 5 lira fazla alındığını ve ürünün raftaki bedelinin 14 lira 99 kuruş olduğunu ısrarla belirtmesine rağmen kasa görevlileri, tüketicinin haksız olduğunu iddia etti.



Yaşanan tartışma üzerine, tüketici yaşanan durumu fotoğraflayarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayetini iletti.



Yapılan inceleme ve denetimin ardından tüketicinin haklı olduğu belirlenirken söz konusu işletmeye 339 lira idari para cezası uygulanmasına ve tüketiciden alınan fazladan 5 liranın iade edilmesi kararı alındı.

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