MarkeTech 2020 online yapılacak

Geçtiğimiz yıl Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezinde 400'den fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği MarkeTech etkinliği, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak katılımcılarla buluşacak.

MarkeTech 2020, 25 Aralık Cuma saat 12.00'de Go To Webinar üzerinden DeepHaber'in medya sponsorluğunda gerçekleşecek. Etkinlikte, pazarlama ve teknoloji alanında kariyer inşa etmeyi düşünen veya halihazırda bu alanlarda çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmak için hangi konular üzerine yoğunlaşması gerektiği uzmanları tarafından aktarılacak.

Pazarlama ve teknoloji alanında kariyer inşa etmeyi düşünen veya halihazırda bu alanlarda çalışan yüzlerce kişiyi ağırlayacak etkinlikte, kariyer hedeflerine ulaşmak için hangi konular üzerine yoğunlaşmak gerektiği uzmanları tarafından ele alınacak.

#Inspirethefuture mottosuyla yola çıkan MarkeTech etkinliğinde pazarlama ve teknoloji alanından uzman konuşmacılar dinleyicilerle buluşacak. Bu yıl Yapay Zeka'dan, Nöropazarlama'ya, Dijital Dönüşüm'den, Big Data'ya pek çok güncel konular ele alınacak.

MarkeTech'te Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tan, Neuromar Kurucusu Seda Genç, Gelecekteki Sen Kurucusu İnci Abay Cansabuncu, Kolektif Academy CEO'su Atıl Samancıoğlu, UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora ve Migros Müşteri Deneyimi ve Kampanya Yönetimi Grup Müdürü Selcan İkiz konuşmacı olarak yer alacak.