Marketi gasp edip, sevgilisiyle eğlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Marketi gasp edip, sevgilisiyle eğlendi - Son Dakika

Marketi gasp edip, sevgilisiyle eğlendi

13 dakika önce

Adana'da bir marketten gasp ettiği parayı kız arkadaşıyla eğlencede harcayan zanlı, yakalanıp tutuklandı.

Marketi gasp edip, sevgilisiyle eğlendi, System.String[]

Adana'da bir marketten gasp ettiği parayı kız arkadaşıyla eğlencede harcayan zanlı, yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abbas U. (25) adlı kişi Ramazan B.'nin (34) marketine gelip alışveriş yapıp dışarı çıktı. Bir süre sonra aynı şahıs yüzünü maske ile kapatıp eldiven giyip markete tekrar girerek Ramazan B.'ye bıçak çekerek, "Kasadaki paraları ver yoksa ölürsün" dedi. Market sahibi korkup bin 500 lirayı parayı verdi. Zanlı parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Market sahibi bir süre sonra şoku atlatıp polisi arayarak şikayette bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis 30 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının evini tespit etti. Yapılan tespit sonrası eve baskın yapıldı. Baskında zanlının eve gelip kıyafet değiştirip gittiği ve bir otelde kaldığı belirlendi. Polis otele yaptığı baskında, zanlıyı sevgilisi Buket E. ile birlikte yakaladı. Emniyete getirilen zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmezken sevgilisi Buket E. gece sevgilisinin kendisini aradığını, sorun olduğunu kalacak yer ayarlamasını istediğini belirterek, "Ben de otele çağırdım. Bir süre sonra geldi. Bana 'bir şey sorma benim kimseyle sorunum olmaz bir tek polisle sorunum olur' dedi. Daha sonra dışarı çıktık eğlendik tekrar otele döndük ondan sonra da polisler geldi" dedi.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:53 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi         
09:47
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı         
19:12
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz         
18:50
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi         
17:12
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu         
17:00
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 10:06:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marketi gasp edip, sevgilisiyle eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]