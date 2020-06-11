Marketi soyan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

BARTIN'da bir marketin çelik kasasından 53 bin 680 TL çalan 2 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mart ayında kent merkezindeki bir marketin otomatik kapısı levye ile açıldı. Markete giren 2 kişi marketin muhasebe bürosunda bulunan kasayı açarak içinde bulunan 53 bin 680 TL'yi çaldı. Market içinde parmak izi toplayan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu markete giren hırsızların kimliklerini belirledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.K. ve H.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.