Marketi soyan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Marketi soyan 2 kişi yakalandı
BARTIN'da bir marketin çelik kasasından 53 bin 680 TL çalan 2 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
BARTIN'da bir marketin çelik kasasından 53 bin 680 TL çalan 2 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Mart ayında kent merkezindeki bir marketin otomatik kapısı levye ile açıldı. Markete giren 2 kişi marketin muhasebe bürosunda bulunan kasayı açarak içinde bulunan 53 bin 680 TL'yi çaldı. Market içinde parmak izi toplayan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu markete giren hırsızların kimliklerini belirledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.K. ve H.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:08 Kaynak: DHA
Son Dakika Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı