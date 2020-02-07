Marketi soyma girişiminde bulunan şüphelileri polis yakaladı - Son Dakika

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Marketi soyma girişiminde bulunan şüphelileri polis yakaladı
21 dakika önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde markete girerek soygun yapmaya çalışan yüzü maskeli 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde markete girerek soygun yapmaya çalışan yüzü maskeli 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde bulunan markete yüzleri maskeli giren silahlı 2 kişi şüpheli kasiyerden paraları almak istedi. Olay yerine polis gelecek korkusuyla olay yerinden kaçan iki şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firar olan A.Ş (23)ve K.A (22) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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