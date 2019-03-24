Marketin Asma Tavanı Çöktü

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14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı

Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti