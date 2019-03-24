Marketin Asma Tavanı Çöktü: 2 Kişi Yaralandı
47 dakika önce
KONYA'da bir marketin asma tavanının çökmesi sonucu 2 çalışan moloz yığınının altında kaldı.
KONYA'da bir marketin asma tavanının çökmesi sonucu 2 çalışan moloz yığınının altında kaldı. AFAD
ve itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmayla kurtarılan yaralılar, hastanede tedaviye alındı. Merkez Selçuklu
İlçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir
Caddesi'nde 9 katlı bir binanın zemin katındaki Mevlüt Canbaz'a ait marketin asma tavanı, saat 02.30 sıralarında çöktü. 24 saat hizmet veren markette çalışan ve kuzen oldukları belirtilen Muhammed Raşit
Canbaz ve Osman Tekeli
molozların altında kaldı. Gürültüyü fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri, iş yerinin üst katta bulunan camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla, molozların altında kalan kuzenlerden önce Muhammed Raşit Canbaz'ı, ardından da Osman Tekeli'yi kurtardı.
Yaralılar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:24 Kaynak: DHA
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