Marketin boş kaldığı dakikaları boş geçmedi, kendi iş yeri gibi kasayı böyle boşaltıp gitti - Son Dakika
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Marketin boş kaldığı dakikaları boş geçmedi, kendi iş yeri gibi kasayı böyle boşaltıp gitti

14.07.2022 10:30

Marketin boş kaldığı dakikaları boş geçmedi, kendi iş yeri gibi kasayı böyle boşaltıp gitti Hırsızlığın ardından kasaya geçen genç para üstü verirken olayı fark etti Güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı Antalya'nın Serik ilçesinde sabahın erken saatlerinde açık olan...

Marketin boş kaldığı dakikaları boş geçmedi, kendi iş yeri gibi kasayı böyle boşaltıp gitti

Hırsızlığın ardından kasaya geçen genç para üstü verirken olayı fark etti

Güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sabahın erken saatlerinde açık olan markette kimsenin olmadığını fark eden hırsız, kasadaki 9 bin 400 lirayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızın o anlardaki rahat tavrı ve tomarla parayı pantolonun arka cebine koyup marketten ayrılması güvenlik kameraları tarafınan saniye sniye kaydedildi.

Olay Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Açık olan markette kimsenin olmadığını fark edip içeri giren hırsız, kasada bulunan paraları alıp olay yerinden uzaklaştı. Dükkana gelen market çalışanı ise kasanın çekmecesindeki parayı göremeyince market sahibine haber verdi. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen market sahibi, emniyete gidip şikayette bulundu.

"Şikayetçi olduk, 1 saat sonra salındı"

Başlarına gelen hırsızlık olayını anlatan market sahibi Niyazi Ertürk, "Gündüz saat 06.40 civarlarında Yasin adlı şahıs buraya geliyor. İçeride kimsenin olmadığını görünce kasaya doğru yöneliyor. O anda ne kadar para varsa hepsini alıp cebine atıp olay yerinden uzaklaşıyor. Olay anında burada bekleyen arkadaşım vardı. Arkadaşım geliyor, kasayı bir açıyor ve içinde para bulamayınca beni arıyor 'Dükkanda kasada para yok, almış götürmüşler' diye. Ben de gelip, kamera kaydını izliyorum. Daha sonra Yasin denilen çocuğa ulaşıyoruz. Emniyete gidip ifade veriyor ve salıyorlar. Bizde güvenlik kamera kayıtlarının hepsini veriyoruz ama yaklaşık 1 saat sonra salınıyor" diye konuştu.

"İnanamadım böyle bir şey olduğuna"

Güvenlik kamerasında yaşanan hırsızlık olayını görünce kendi kendine gülüp şok olduğunu belirten Ertürk, "Kendi kendime şok oldum, güldüm yani. İnanamadım böyle bir şey olduğuna. Kim gelir yani güpegündüz saat 7 gibi bir işletmenin kapısına gelip kasanın çekmecesini açıp parayı götürebilir? Kim cesaret edebilir ki buna? Kendi kendime şaşırıp gülüyorum yani. Daha önce böyle bir olay yaşamadım. 24 saat açığız zaten yaklaşık 4 senedir bu sektördeyiz, kesinlikle böyle bir şey olmadı. İlk defa böyle bir şey yaşadık, bu da bize büyük bir ders oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketin boş kaldığı dakikaları boş geçmedi, kendi iş yeri gibi kasayı böyle boşaltıp gitti - Son Dakika

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