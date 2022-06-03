Marketin deposunda yangın çıktı; toplanan meraklı kalabalık dikkat çekti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bir zincir marketin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kasadaki paralar market görevlilerine teslim edildi. Vatandaşların, çalışmaları meraklı gözlerle izlemesi ise dikkat çekti.

Yangın, saat 22.45 sıralarında İskele Mahallesi 78 sokakta bulunan bir zincir marketin deposunda çıktı. Depoda çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri yangın sırasında zarar görmeyen kasada bulunan paraları market görevlilerine teslim etti. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isterken kırılan camların bacağını kestiği bir kişi ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise çalışmaları yerinde izledi. Yangını balkonda oturduğu sırada fark eden Turgay Uslu, "Arka arkaya patlamalar oldu. 7 ya da 8 kez patlama sesi duydum. Patlama sırasında mavi ışıklar çıkıyordu. Hemen aşağıya inerek, park halindeki otomobilimi yangın yerinden uzaklaştırdım. Bu sırada elinde yangın söndürme tüpüyle bir kişi alevlere müdahale etmek istedi. Kırılan camlar nedeniyle bacağı kesilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.