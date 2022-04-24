Marketin güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan tacizde iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Marketin güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan tacizde iddianame hazırlandı

24.04.2022 20:45
Marketin güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan tacizde iddianame hazırlandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 14 yaşındaki Z.N.A.'yı sosyal medya üzerinden taciz eden A.D., kızının telefonunu inceleyen anne Sevilay B.'nin hazırladığı plan ile yakalandı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 14 yaşındaki Z.N.A.'yı sosyal medya üzerinden taciz eden A.D., kızının telefonunu inceleyen anne Sevilay B.'nin hazırladığı plan ile yakalandı. Kızının telefonundan cevap veren anne Sevilay B., belirttiği adresteki markete 50 TL. bırakan tacizcinin, kamera kayıtlarından 2 çocuk babası komşuları olduğunu belirledi. Ailenin şikayeti üzerine yakalanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.D. hakkında hazırlanan iddianamede 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, geçen Şubat ayında Menderes'te yaşandı. Sevilay B., kızı Z.N.A'nın davranışlarından şüphelenip, bir sorunu olup olmadığını sordu. Aldığı cevaptan tatmin olamayan Sevilay B., sorularla sıkıştırdığı kızının bir süredir sosyal medya üzerinden gelen mesajlarla taciz edildiğini öğrendi. Kızının telefonunu alan Sevilay B., şüphelinin kim olduğunu öğrenmek için plan yaptı.  Kızıymış gibi tacizciyle yazışmaya başladı. Sevilay B., şüphelinin, kızı Z.N.'nin gittiği yerleri yazması ve her gün gördüğünü söylemesi üzerine kızının takip edildiğini anladı.

TACİZCİ, 2 ÇOCUK BABASI KOMŞULARI ÇIKTIŞüphelinin Z.N.A. ile yazıştığını zannederek çıplak fotoğraf göndermesini istemesi üzerine Sevilay B., "Bir arkadaşıma borcum var. Mahalledeki markete 50 TL bırakırsan istediğin fotoğrafları gönderirim" diye yanıt verdi. Z.N.A. ile yazıştığını zannederek bu isteği yerine getiren şüpheli markete 50 TL'yi bıraktı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sevilay B., parayı bırakan şüphelinin, evli ve 2 çocuk babası karşı komşuları A.D. olduğunu tespit etti ve suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine yakalanan mermer ustası A.D., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İKİ FARKLI SOSYAL MEDYA HESABINDAN MESAJ ATMIŞ

Taciz olayıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede A.D'nin, iki farklı sosyal medya hesabı açarak Z.N.A'ya, 'Yüzünü göster. Üzerine rahat bir şeyler giy. Sana çok aşığım. Bir yere para bırakayım sen bana karşılığında çıplak fotoğraflar at' şeklinde cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. A.D'nin, zincirleme şekilde elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıklardan faydalanarak çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediği de iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında tamamlanan soruşturmanın ardından Cumhuriyet Savcısı; A.D'nin, 'posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.


Marketin güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan tacizde iddianame hazırlandı
Marketin güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan tacizde iddianame hazırlandı
Marketin güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan tacizde iddianame hazırlandı
Marketin güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan tacizde iddianame hazırlandı
Marketin güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan tacizde iddianame hazırlandı
Marketin güvenlik kamerasıyla ortaya çıkan tacizde iddianame hazırlandı
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Türk Lirası, Medya, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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