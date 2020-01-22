Marketin kasasındaki paraları çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Marketin kasasındaki paraları çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Marketin kasasındaki paraları çalan şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir markette kasadan paraları çalan şüpheli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Marketin kasasındaki paraları çalan şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir markette kasadan paraları çalan şüpheli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şahsın 3 iş yerinden daha hırsızlık yaptığı tespit edildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı semtlerinde 3 iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelisini yakaladı. Şüpheli V.Y.'nin bir marketin kasasındaki paraları çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yapılan çalışmaların ardından görevliler tarafından yakalanan şüpheli şahıs, yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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