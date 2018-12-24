Son Dakika Haberleri: Marketin Kundaklanma Anı Kamerada

Marketin Kundaklanma Anı Kamerada

2 saat önce

İstanbul Zeytinburnu'nda yüzleri kapalı iki kişi, bir marketi kundakladı.

İstanbul Zeytinburnu'nda yüzleri kapalı iki kişi, bir marketi kundakladı.

Olay, 21 Aralık sabahı saat 04.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, yüzleri bezle kapatılmış iki kişi sokak üzerinde birkaç tur attıktan sonra marketin önüne geldi. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri benzini marketin kapısına döktükten sonra çakmakla ateşe verdi. Alevlerin bir anda yükselmesiyle şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Dükkandan gelen alarm sesini duyan market sahibi Cevdet Koç ve ailesi çıkan yangına müdahale etmek için aşağı indi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. İlk incelemelere göre olayın terör boyutunun olmadığı tespit edildi. Yüzleri kapalı 2 kişinin bir marketi ateşe verdiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:11 Kaynak: İHA

21 Aralık, İstanbul, Zeytinburnu, 3. Sayfa
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