Son Dakika Haberleri: Marketin Müşterisi Korkutunca Kaçan Gasp Şüphelisi Yakalandı

Marketin Müşterisi Korkutunca Kaçan Gasp Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, markette bıçakla gasp girişiminde bulunduğu sırada bir müşterinin paspas sopasıyla engellemeye çalışması üzerine kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Marketin Müşterisi Korkutunca Kaçan Gasp Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, markette bıçakla gasp girişiminde bulunduğu sırada bir müşterinin paspas sopasıyla engellemeye çalışması üzerine kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.K. (25) yaklaşık iki hafta önce Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi'ndeki bir markete girip, bıçakla tehdit ettiği kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi.

Kasiyerin ve market sorumlusunun konuşarak ikna etmeye çalıştığı zanlı, bir müşterinin paspas sopasıyla kendisine müdahale etmeye çalışması üzerine kaçtı.

İhbarın ardından araştırma başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmalarda, N.K'nin, Sanlıca Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan şüphelinin, çeşitli suçlardan 7 arama kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan N.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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