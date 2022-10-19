Olay, Didim ilçesi Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir marketin önünde bulunan 30 adet palet çalındı. Yaşanan olayın ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen araç ekiplerin teknik takibi ile kısa sürede yakalandı. Araç içerisinde bulunan Y.K., M.Y. ve İ.Y. isimli 3 şüpheli çalınan malzemeler ile kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Hisarcık, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marketin paletlerini çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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