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Marketin tentesi çöktü: 1 ölü - Son Dakika

Marketin tentesi çöktü: 1 ölü

28.01.2022 12:07
Marketin tentesi çöktü: 1 ölü

GAZİANTEP'te, üzerine biriken kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan Ahmet Demirkıran (80), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, üzerine biriken kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan Ahmet Demirkıran (80), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin önündeki tente, üzerinde biriken kadın ağırlığına taşıyamayarak çöktü. Bu sırada alışveriş için markete gelen Ahmet Demirkıran, tentenin altında kaldı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından çıkarılan Ahmet Demirkıran, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Demirkıran, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.2 çocuk babası emekli Ahmet Demirkıran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Marketin tentesi çöktü: 1 ölü
Marketin tentesi çöktü: 1 ölü
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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marketin tentesi çöktü: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketin tentesi çöktü: 1 ölü - Son Dakika
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