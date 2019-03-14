Son Dakika Haberleri: Marketing Meetup 2019 25 Nisan'da Başlıyor

Marketing Meetup 2019 25 Nisan'da Başlıyor

1 saat önce

Marketing Meetup 2019, 25 Nisan'da UNIQ İstanbul'da dünyaca ünlü konuşmacılarını katılımcılarla buluşturacak.

Marketing Meetup 2019 25 Nisan'da Başlıyor, System.String[]
Marketing Meetup 2019, 25 Nisan'da UNIQ İstanbul'da dünyaca ünlü konuşmacılarını katılımcılarla buluşturacak.

"Happiness" teması ile iş zekasına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan Marketing Meetup, 25 Nisan'da UNIQ İstanbul'da gerçekleşecek. "Machine learning", yapay zeka ve "big data"nın iş dünyasında vazgeçilmez konular olduğunu hatırlatan Marketing Meetup CEO'su Necip Murat, söz konusu etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüm bunlara odaklanırken özümüzü; yani tüketicileri gülümsetmeyi, onlara daha iyi bir deneyim yaşatmayı hedeflerken aynı zamanda mutlu etmeyi sizce de unutmadık mı? Bu yıl Marketing Meetup'ta klişe bir konuya değil, hayatın ta kendisine odaklanıyoruz. Pazarlamanın dünyaca ünlü adımlarını atan konuşmacılarıyla klişelerden uzak, ilham verici konuşmalar için bir araya geliyoruz."

En büyük hedeflerinin her yıl daha da iyiye gitmek olduğunu belirten System Event Kurucusu Erol Tunç da, "Her seferinde bir sonraki Marketing Meetup buluşması için daha da heyecanlanıyoruz. Çıtanın her yıl daha da yukarıya çıkması için çabalıyoruz. Bu doğrultuda yine heyecan verici konuşmacı ve konu başlıklarıyla katılımcılara unutamayacakları bir deneyim hazırlıyoruz" dedi. Geçen yıl, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komitesi'ne üye seçilen ve Suudi Arabistan'ın kendisine vatandaşlık verdiği dünyanın ilk insansı robotu Sophia, Türkiye'de ilk kez Marketing Meetup'ta katılımcılarla buluşmuş, ülke çapında ses getirmişti. Bu yıl 25 Nisan'da gerçekleşecek etkinliğin açıklanan konuşmacıları arasında, Burning Man kültürünün dünya çapında büyümesine yön veren iletişim direktörü Megan Miller'ın yanında, Shed Simove Dominic Wilcox, Androia Zafirakou, Peter Adee ve Ayşe Şule Bilgiç yer alıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:11 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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