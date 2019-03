Marketing Meetup 2019, 25 Nisan'da Kapılarını Açıyor

"Happiness" teması ile iş zekâsına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanarak klişelere meydan okuyan Marketing Meetup, 25 Nisan'da UNIQ İstanbul'da gerçekleşecek. Bugüne kadar 10 bine yakın katılımcı ve 2 binden fazla şirketin bir araya geldiği etkinlik serisinin altıncısı için erken kayıt süreci devam ediyor.

Makine öğrenimi (machine learning), yapay zekâ ve büyük verinin (big data) iş dünyasında vazgeçilmez konular olduğunu hatırlatan Marketing Meetup CEO'su Necip Murat, "Ancak tüm bunlara odaklanırken özümüzü; yani tüketicileri gülümsetmeyi, onlara daha iyi bir deneyim yaşatmayı hedeflerken aynı zamanda mutlu etmeyi sizce de unutmadık mı? Bu yıl Marketing Meetup'ta klişe bir konuya değil; hayatın ta kendisine odaklanıyoruz. Pazarlamanın dünyaca ünlü adımlarını atan konuşmacılarıyla klişelerden uzak, ilham verici konuşmalar için bir araya geliyoruz" dedi.

Bu yola çıktıkları günden bu yana en büyük hedeflerinin her yıl daha da iyiye gitmek olduğunu belirten System Event Kurucusu Erol Tunç, "Her seferinde bir sonraki Marketing Meetup buluşması için daha da heyecanlanıyoruz. Çıtanın her yıl daha da yukarıya çıkması için çabalıyoruz. Bu doğrultuda yine heyecan verici konuşmacı ve konu başlıklarıyla katılımcılara unutamayacakları bir deneyim hazırlıyoruz" dedi.

Dünya çapında pazarlamanın duayenleri geliyor

Geçtiğimiz yıl, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komitesi'ne üye seçilen ve Suudi Arabistan tarafından kendisine vatandaşlık verilmiş dünyanın ilk insansı robotu Sophia, Türkiye'de ilk kez Marketing Meetup'ta katılımcılarla buluşmuş, ülke çapında ses getirmişti. Bu yıl 25 Nisan'da gerçekleşecek etkinliğin açıklanan konuşmacıları arasında ise şu isimler yer alıyor:

Megan Miller, yazar, konuşmacı ve stratejik danışman olan, Burning Man kültürünün dünya çapında büyümesine yön veren iletişim direktörü.

Shed Simove, kendisi hakkında 'Ideas Man' ve 'Marketing God' gibi tanımlamalar yapılan Oxford'ta 'Deneysel Psikoloji' alanında uzmanlaşmış, ilham verici buluşları ile tanınan özel bir girişimci, pazarlama profesyoneli.

Dominic Wilcox, sanat, tasarım, zanaat ve teknoloji alanlarında çalışarak dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracını tasarlayan sanatçı ve tasarımcı.

Andria Zafirakou, 35 farklı dilde iletişim kurabilen Bill Gates'in duyurduğu Dünyanın En İyi Öğretmenleri Listesi'nde ilk sırada olan öğretmen.

Peter Adee, Universal Pictures, MGM, Sony Pictures Animation, 88 Media Empireve STX Studios gibi şirketlerde danışmanlık yaparken, Walt Disney Studios, DreamWorks ve New Wave Entertainment'ta dünyanın en popüler filmlerinin pazarlamalarını yürüten Hollywood Pazarlama Stratejisti.

Ayşe Şule Bilgiç, 5 yıl içinde Türkiye'nin milli çizgi film kahramanı haline gelen, hakkında 12 ayrı üniversite tezi yazılan, Türkiye'nin en popüler çizgi filmi Pepee'nin yaratıcısı ve düş işleri bakanı.

Pazarlama ve teknolojiyi en iyi kullanan markalar, MarTech Awards'ta buluşuyor

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da UNIQ Istanbul'da gerçekleşecek etkinliğin, ilk defa geçen yıl Marketing Meetup'ın içerisine entegre edilen MarTech Awards ödül töreninde de bu yıl yenilikler var.

Pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren ödül programı MarTech Awards bu yıl 5 ana kategoriden ve 41 alt kategoriden oluşuyor.