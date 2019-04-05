Son Dakika Haberleri: Marketing Türkiye 'İyi Yaşam Markaları'nı Seçti

Marketing Türkiye 'İyi Yaşam Markaları'nı Seçti

2 saat önce

Dijital Operatör Turkcell, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Nielsen işbirliğiyle gerçekleştirilen Marketing Türkiye'nin araştırmasında, telekomünikasyon dalında 'En İyi Yaşam Markası' ödülüne layık görüldü.

Marketing Türkiye 'İyi Yaşam Markaları'nı Seçti, System.String[]
Dijital Operatör Turkcell, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Nielsen işbirliğiyle gerçekleştirilen Marketing Türkiye'nin araştırmasında, telekomünikasyon dalında 'En İyi Yaşam Markası' ödülüne layık görüldü.

Marketing Türkiye, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Nielsen 2018'e damgasını vuran iyi yaşam markalarını belirledi. Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan 'Good Life/ İyi Yaşam Araştırması'da farklı kategorilerde yılın en iyileri ödül aldı. Dijital Operatör Turkcell, telekomünikasyon kategorisinde 'En İyi Yaşam Markası' seçildi.

"Müşterilerimizin teveccühüne layık olmaya devam edeceğiz"

Ödülü alan Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, şunları söyledi: "Türkiye'yi cep telefonundan ilk alo'yla buluşturan şirket olarak her geçen gün artan sorumluluğumuzun bilinciyle, iyilik odaklı projelerimizle teknolojiye dokunuyor ve en ileri teknolojileri müşterilerimizle buluşturuyoruz. 1440 stratejimizle günün her anında müşterilerimizin yanında olmayı, onların hayatına değer katmayı amaç edindik. '7'den 70'e herkes için Turkcell' dedik. Öyle ki bu söylemde minik dostlarımızı da unutmadık. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızı sokak hayvanlarına açtık, onların mama ve su ihtiyaçlarına müşterilerimizle beraber destek olduk. Şimdi onların yuva ihtiyacını da karşılıyoruz. Bu anlamlı ödül ve müşterilerimizin teveccühü ile beraber en iyi yaşam markası unvanına layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz". - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi
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