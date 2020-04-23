Marketler mesaiye başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Marketler mesaiye başladı - Son Dakika

Marketler mesaiye başladı

7 saat önce

Marketler mesaiye başladı Gıda satan iş yerleri 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak Korona virüs tedbirleri nedeniyle ilk iki gün sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak marketler, sabah saat 09.00 itibariyle 5 saat sürecek mesailerine başladı.

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Marketler mesaiye başladı

Gıda satan iş yerleri 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri nedeniyle ilk iki gün sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak marketler, sabah saat 09.00 itibariyle 5 saat sürecek mesailerine başladı.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları dün gece saat 24.00 itibariyle başladı. Geçtiğimiz iki haftada sadece hafta sonlarını kapsayan yasağın 23 Nisan vesilesiyle kapsamı genişletilerek Perşembe ve Cuma günü de dahil edildi. Daha önce fırın ve su satan iş yerlerinin yasaktan muaf tutulduğu uygulama bu kez Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların gıdaya ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gıda satan iş yerlerini de kapsadı.

Gıda satan işyerleri saat 14.00'e kadar açık

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda market, manav ve bakkal gibi gıda ürünleri satan iş yerleri yasağın ilk iki günü olan Perşembe ve Cuma günü sabah saat 09.00'dan öğleden sonra 14.00'e kadar 5 saat süreyle iş yerlerini açık tutabilecek. Bu doğrultuda kapsama giren iş yerleri sabah saat 09.00'dan itibaren mesailerine başladı.

Gıda satan esnaf, iki gün süreyle 5'er saat satış yapabilecek

Yasaktan muaf olan için sabah 09.00'da iş yerini açan manav Nazmi Şahin, "Bizler esnaf olarak sebze ve meyve üzerine çalışıyoruz. Daha önce devletimizin aldığı yasaklar kapsamında çalışmıyorduk. Ramazan ayının gelmesiyle devletimiz aldığı kararla sokağa çıkma yasağında bize de iki günlük belirli bir süre tanıdılar. Halkımızın ihtiyacını karşılamak için sabah 09.00'dan öğlen 14.00'e kadar dükkanımız açık olacak. Şuan saat 09.00'u geçiyor biz de hazırlığımızı yapıyoruz. Saat 14.00'ten itibaren biz de aynı şekilde sokağa çıkma yasağına uyacağız" dedi.

Marketlerin de iki gün süreyle yasaktan muaf tutulduğunu belirten Yasin Sarıtemur ise "Sokağa çıkma yasağı Ramazan'ın ilk haftasına denk geldiği için İçişleri Bakanlığı insanların gıda tedarikini rahat bir şekilde yapabilmeleri için biz gıda ve market sektörü muaf tutulduk. Belirtilen saat aralığında hizmet sunacağız. Saat 14.00'te de satışlarımız yasaklanacak" diye konuştu.

23 Nisan, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:50 Kaynak: İHA

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