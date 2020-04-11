Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

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Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu
6 saat önce
Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ'da vatandaşlar marketlere hücum etti.
Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu
TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ'da vatandaşlar marketlere hücum etti.
Tekirdağ dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saat sürecek yasak dolayısıyla hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, marketlere hücum etti. Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:59 Kaynak: İHA
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