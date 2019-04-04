Marketler poşet parasını 1 ay içinde ödeyecek
35 dakika önce
Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle marketler, paralı hale getirilen poşetlerle ilgili beyannameyi, elektronik ortamda verecekler.
Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle marketler, paralı hale getirilen poşetlerle ilgili beyannameyi, elektronik ortamda verecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:44
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