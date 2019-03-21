Marketler Yerli Üreticinin Markalaşmasını Engelliyor"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, marketlerin, yerli üreticilerin mallarını alıp kendi markaları adına sattıklarını belirterek, bu durumun yerli üreticinin markalaşmasını engellediğini ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, marketlerin, yerli üreticilerin mallarını alıp kendi markaları adına sattıklarını belirterek, bu durumun yerli üreticinin markalaşmasını engellediğini ifade etti.



Çelikus, yazılı açıklamasında, Perakende Yasası'nın mevcut halinin yerli üreticiyi zora soktuğunu savunarak, oligopol piyasa oluşmaması adına yerli üreticinin ürünlerinin desteklenmesini önerdi.



Çelikus, "Marketler, yerli üreticilerin mallarını alıp kendi markaları adına satıyor. Dolayısıyla yerli üretici kendi adına üretim yapamadığı için markalaşamıyor. Markalaşamayan yerli üretici, para kazanamadığı için üretimden vazgeçiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğini de vurgulayan Çelikus, şunları kaydetti:



"Yerli ürünler raflarda yerini almalı, üreticinin para kazanmasıyla yerli üretim artırılmalıdır. Bu şekilde ithal ürünlerin önüne geçilir, fiyatlar da düşer. Mevcut Perakende Yasası, ilgili tarafların da katılımıyla, yeniden düzenlenmeli ki iç piyasadaki dengesizlikler, fiyat artışları ve spekülasyonların önüne geçilsin."

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