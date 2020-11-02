Marketler zincirinin şubelerinden bebek maması ve kozmetik ürünü hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerindeki bir market zincirinin 3 şubesinden toplamda 101 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü çalan 2'si kadın 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

?Marmaris'te dün market zincirinin 2 şubesinden toplam 73 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü çalındı. Bunun üzerine yetkililer durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Yetkililer daha sonra, Datça'daki şubelerini de benzer olaya karşı uyardı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Aynı gün öğle saatlerinde market zincirinin Datça şubesinden toplam 28 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü çalındı. Daha önce uyarıldıkları için durumu hemen fark eden market çalışanları, polise haber verdi. Fark edildiklerini anlayan şüpheliler, marketin giriş kapısından çıkıp, kaçmaya başladı. Olay yerine gelen polis, kaçan Ahmet S. (39), Seren D. (28) ve Bahriye G.'nin (20) peşine düştü. 3 şüpheli, yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından Özbel mevkiinde yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada Marmaris ve Datça'daki mağazalardan çaldıkları toplam 101 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü ele geçirildi.Ele geçirilen mama ve kozmetik ürünleri tutanakla marketler zinciri yetkililerine teslim edilirken, 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.