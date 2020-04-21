MARKETLERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU... METRELERCE KASA KUYRUĞU OLUŞTU - Son Dakika

MARKETLERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU... METRELERCE KASA KUYRUĞU OLUŞTU

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAİstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA İstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk oluşurken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar alışveriş yapmak için marketlere akın etti. Kozyatağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki markette yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen İstanbullular, markette yoğunluk oluşturdu. İnsanlar, maske ve eldivenleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde metrelerce uzayan kasa kuyruğunda bekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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