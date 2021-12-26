Kartepe'de market ve iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye ekipleri tarafından market ve iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşın suni fiyatlarla mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde, vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan temel gıdalar un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat başta olmak üzere birçok farklı üründen örnekler alınarak raf ve kasa fiyatları ile alış ve satış fiyatları karşılaştırıldı, son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı şekilde inceledi.

Denetimlerde, raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda hazırlanan tutanak İl Ticaret Müdürlüğüne gönderiliyor. Daha sonra Müdürlük tarafından ilgili firma veya marketlere cezai işlem uygulanıyor.