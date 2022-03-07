Marketlerde fahiş fiyat denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Trabzon Ticaret Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyatla satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zincir marketlerde denetim yapan ekiplerin, raflardaki etiketleri inceleyerek aşırı fiyat artışı, gramaj eksikliği ile depoları kontrol ettiği belirtildi.

Daha önceki denetimlerde tutulan kayıtlarla mevcut fiyatların karşılaştırılarak fiyat artışı tespit edilen işletmeler için yasal işlem başlatılmak üzere Ticaret Müdürlüğüne bilgi verildiği aktarılan açıklamada, deposunda, rafında olmayan zeytinyağı ürünleri tespit edilen bir markete işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hiçbir şekilde karaborsaya göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, "Hileli satış, stokçuluk yapan, hükümetimizin belirlemiş olduğu KDV indirimini uygulamayan kişilere geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Genç, zabıta ekiplerinin kendi sorumluluk sahalarında gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak, haksız fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalıştıklarını belirterek, vatandaşların da bu tür şikayetleri olduğu takdirde Zabıta Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğüne başvurabileceklerini kaydetti.