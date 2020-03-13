Marketlerde fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marketlerde fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Marketlerde fiyat denetimi yapıldı

6 saat önce

Dünyada korona virüsü için kırmızı alarm verilmişken kriz fırsatçılarına geçit verilmiyor.

Marketlerde fiyat denetimi yapıldı, System.String[]

Dünyada korona virüsü için kırmızı alarm verilmişken kriz fırsatçılarına geçit verilmiyor.


Ardahan Belediyesi Zabıta Ekibiyle birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık görevlileri, marketleri denetledi.


Hijyen bilgisi ürünler kolonya sıvı sabun çamaşır suyu ıslak mendil anti bakteriyel ürünlerin alış satışlarındaki fiyat farkı olmuş mu, geçen ay satışları ile bu günkü satışta fahiş fiyat farkı var mı kontrol edildi.


Ayrıca gıda maddelerindeki satışlar un bulgur makarna pirinç gibi ürünlerin fiyat denetimleri ile İrsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı. Ciddi bir olumsuzluğa rastlanmadı denetimler zincir marketlerimde kapsayarak ortak denetim devam edeceği belirtildi. - ARDAHAN

Ardahan Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
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