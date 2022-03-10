Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı - Son Dakika
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Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı

10.03.2022 17:17

Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de, zincir marketler ile işletmelerin depolarında sıvı yağlarla ilgili stok denetimi gerçekleştirildi.

Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de, zincir marketler ile işletmelerin depolarında sıvı yağlarla ilgili stok denetimi gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin kent genelinde vatandaşların alışverişlerini huzur ve güvenle yapabilmesi için denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.

İhbarlar üzerine yapılan incelemede, depolardaki tüm malların satıldığı ve problemin tedarikçi firmalardan kaynaklandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu durumun çözümü için çalışma yapıldığı ifade edildi.

Bartın

Ticaret ile İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, kentteki marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Valilik koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediye zabıta ve jandarma ekiplerinden oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketlerde "ayçiçeği yağı stokçuluğu" ve "fahiş fiyat uygulamaları" denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde ürünlerdeki fiyat değişimleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumları kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.

Kocaeli

Kocaeli'de, tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un talimatları ve koordinesinde, kent genelinde meydana gelebilecek haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan ekiplerin denetimleri sürüyor.

Yılın başından bu yana haksız fiyat artışı kapsamında, 2 bin 945 firma ve 20 bin 342 ürün denetlendi.

Tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.

Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı

YORUMLAR
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Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? Siirt'te marketlerde denetim yapıldı Siirt'te marketlerde denetim yapıldı

Ticaret, Zabıta, Market, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı - Son Dakika


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