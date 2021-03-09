Marketlerde günlük fiyat takibi
09.03.2021 10:39
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde market ve üreticilerde fiyat takibi yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde market ve üreticilerde fiyat takibi yapıldığı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında, ilçemizde günlük fiyat takibi yapılmaktadır. Market ve üreticilere rutin ziyaret yapılarak, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında fiyatların üreticiden tüketiciye kadar takibi yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın daha ekonomik alım yapabilmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA
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