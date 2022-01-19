Marketlerde kırmızı ete zam geldi - Son Dakika

Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas et fiyatını 10 lira artırdı. Büyükbaş kesimi 50 liradan 60 liraya çıktı. Kasaplar gelen zammı henüz fiyatlara yansıtmadıklarını söylerken, market kasaplardaki fiyat farkları da dikkat çekti.

"MARKETTE ETİN KİLOSU 15 LİRA ARTTI"

Kasaplarda, Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan, dana kıyma 80 liradan satılıyor. Marketlerde dana sarma 106 liradan, dana kuşbaşı 110 liradan, tranç kıyma 116 liradan satılıyor.

ESK'da ise, sığır kıyma 60 liradan, sığır kuşbaşı 67 liradan, sığır biftek 85 liradan, sığır pirzola 110 liradan, sığır bonfile 165 liradan satılıyor. İşletmeci, et fiyatlarında geçen aya göre 10-15 lira gibi bir farkın olduğunu söyleyerek, "Geçen ay 80 lira olan etin kilosu, bu ay 95-100 liraya kadar çıktı. Şu anda fiyatlara gelen zammı uygulamıyoruz" dedi.

"ET FİYATLARINA ZAM GELDİ"

Ayrıca, "Biz kendi etlerimizi kendimiz kesiyoruz. Bu sebeple kuruma göre fiyatlarımız daha yüksek" diyen Sili, "Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan satılıyor. Kuzu eti de 95-100 lira arasında bir fiyata satılıyor" sözlerine de yer verdi.

Kasap Mustafa Karabulut ise,"Et fiyatlarına zam geldi. Bunu yem fiyatlarındaki artışa bağlıyoruz. Talep durumu 1 ay içerisinde yüzde 40 oranında düştü. Etin kilosu bundan 2 ay önce 75 Liraydı şu anda ise 110 Liradan satılıyor. Tavuğun kilosuna da 8 Lira zam geldi. Tavuğun kilosu şuanda 25 Lira. Yem fiyatlarını eğer aşağı çekebilirsek maliyetler azalacağı için doğal olarak et fiyatlarında da bir düşüş olur." sözlerine yer verdi.