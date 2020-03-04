Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW - Son Dakika

Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW

6 saat önce

New York'ta bazı marketlerde koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik ve hijyen ürünleri tükendi.

New York'ta bazı marketlerde koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik ve hijyen ürünleri tükendi.

Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW

New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:17 Kaynak: AA
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