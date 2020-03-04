Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW - Son Dakika

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Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW
6 saat önce
New York'ta bazı marketlerde koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik ve hijyen ürünleri tükendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:17 Kaynak: AA
New York'ta bazı marketlerde koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik ve hijyen ürünleri tükendi.
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