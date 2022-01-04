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Marketlerde satılan oyun şifreleri, ebeveynlerin cebinden "para çalmaya" yöneltiyor - Son Dakika

Marketlerde satılan oyun şifreleri, ebeveynlerin cebinden "para çalmaya" yöneltiyor

04.01.2022 11:00

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, zincir marketlerde satılan savaş oyunu şifrelerinin çocukları oyun bağımlısı haline getirerek, ebeveynlerden izinsiz para almaya yönettiğini, bu nedenle 18 yaş altına zincir marketlerde oyun şifrelerinin satılmaması gerektiğini belirtti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, zincir marketlerde satılan savaş oyunu şifrelerinin çocukları oyun bağımlısı haline getirerek, ebeveynlerden izinsiz para almaya yönettiğini, bu nedenle 18 yaş altına zincir marketlerde oyun şifrelerinin satılmaması gerektiğini belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelede akıllara sadece sigara ve uyuşturucunun gelmemesi gerektiğini söyledi.

Bazı bağımlılıklar çocukları hedef alıyor

İnsanların farkında olmadığı, sinsi bağımlılıkların olduğunu belirten Şahin, "Bazı bağımlılıklar çocuklarımızı hedef alıyor. Çocukları hedef alan bağımlılıkların başında oyun bağımlılığı yer alıyor. Oyun bağımlılığı en az sigara ve uyuşturucu kadar çok tehlikeli." dedi.

Asosyalleşme ve şiddete meyli arttırıyor

Şahin, çocukların son dönemlerde özellikle savaş oyunlarına çok bağımlı hale geldiğini anlatarak, "Bağımlılık yapan savaş oyunlarında şiddet, acımasızlık, her türlü karşı tarafa zarar verme duygusu var. Çocuklar, bu oyunları denetleme olmadan rahatlıkla oynayabiliyorlar. Çocuklar bilgisayarın başında çok uzun zaman geçirdikleri gibi asosyalleşme ve şiddete meyilleri de gittikçe artıyor. Bu durum çocukların başka yerlerde kavga çıkarmalarına neden oluyor. İşte bunun temelinde bu oyunlar var." diye konuştu.

Şifre için ebeveynlerin cebinden habersiz para alıyorlar

Çocukların savaş oyunlarına çok rahat bir şekilde erişebildiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Çocukların bu oyunlara rahat ulaşması bazı sorunları da ortaya çıkarıyor. Çocuklar savaş oyunlarında kullanmak için bazı şifreleri zincir marketlerden para karşılığı ailesinden habersiz alabiliyor. Bu şifreleri oyunlarda kullanarak silah, malzeme gibi farklı şeyler alarak oyun oynuyor. 18 yaş altına sigara satmak yasaksa, sağlığımızı, gençliği, neslimizi korumak için bu oyun bağımlılığının kesinlikle denetim altına alınması gerekiyor. Marketler oyun şifrelerini satarken sattığı kişinin yaşına, velinin izin verip vermemesine dikkat etmiyor. Çocuk, savaş oyunu şifrelerine ulaşmak için daha çok para harcıyor. Bu parayı harcamasından velinin haberi yok. Çocuklar oyun şifresi alabilmek için anne babanın cebinden para çalmaya başlıyorlar. Bağımlılık, çocukları böyle bir noktaya getiriyor. Bu tehlikenin farkına varılması ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. 18 yaşın altındaki çocuklara bağımlılık yapan, şiddete yönelten oyunların şifreleri rahatlıkla zincir marketlerde satılmamalıdır. Satılan yerler de denetim altında olmalıdır."

Şahin, ailelerin, oyun şifresi almak için çocukların ceplerinden izinsiz para aldığını sonradan fark ettiğini ifade ederek, "Aileler bu durumu çöpten buldukları fişlerle fark etmişler. Bazı çocuklar velisinin kira parasını bile oyun şifresi almaya harcamış." dedi.

Uzman Klinik Psikolog Dilara Boztepe de oyun bağımlılığının her yaş grubunda görülse de özellikle çocuklarda ve ergen yaş grubunda daha fazla olduğunu ifade etti.

Çocukların oyun oynama süresini gizlemek için yalan söyleme davranışına yöneldiğini aktaran Boztepe, "Oyun bağımlılığı çocuklarda özellikle dikkat ve konsantrasyon eksikliği, dürtüsellik ve şiddeti de arttırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Boztepe, çocuklarda oyun bağımlılığının nedenleri arasında aile içi yetersiz ve kalitesiz iletişim ile ailenin çocuklarla fazla ilgilenmemesinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ailelerin çocukların oynadığı oyunlara dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle şiddet içerikli savaş oyunları, tehlikeli ve acımasız sahnelerin olduğu, yumruklama, öldürme gibi oyunlar çocuklarda şiddeti arttırmakta ve şiddeti normalleştirmektedir. Bu normalleşmeyle birlikte çocuklar ve ergenlerde öfke kontrolü bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemek adına aile içinde kaliteli ve yeterli bir iletişim olmalıdır. Anne ve baba gün içinde çocuklarıyla vakit geçirip günün nasıl geçtiğini çocuklarına sormalıdır. Hem ev içinde hem de ev dışında çocuklarında dahil olduğu aktiviteler planlanmalıdır ve aileler çocukların hangi oyunları oynadığı konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Oyun bağımlılığı mutlaka ciddiye alınmalıdır. Ayrıca oyun bağımlılığı çocuklarda ailesinden izinsiz 'para alma' gibi durumlara da neden olabilmektedir. Çocuklarda psikolojik olarak daha kötü sonuçlar oluşmaması adına aileler mutlaka psikolojik destek de almalılardır. "

Marketlerde satılan oyun şifreleri, ebeveynlerin cebinden para çalmaya yöneltiyor
Marketlerde satılan oyun şifreleri, ebeveynlerin cebinden para çalmaya yöneltiyor
Marketlerde satılan oyun şifreleri, ebeveynlerin cebinden para çalmaya yöneltiyor

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Mahmut Şahin, oyunlar, Sigara, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marketlerde satılan oyun şifreleri, ebeveynlerin cebinden "para çalmaya" yöneltiyor - Son Dakika
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