Son Dakika Haberleri: Marketlerde Ücretli Poşet Uygulaması Başladı

Marketlerde Ücretli Poşet Uygulaması Başladı

56 dakika önce

Yeni yıl için en çok konuşulan konulardan biri olan ücretli poşet uygulaması bugün başladı.

Marketlerde Ücretli Poşet Uygulaması Başladı, System.String[]
Yeni yıl için en çok konuşulan konulardan biri olan ücretli poşet uygulaması bugün başladı. Vatandaşlar, marketlerde plastik poşetlerin tanesi 25 kuruştan satılmasından şikayet etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan yönetmelikle ücretsiz olarak verilen plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle artık tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Plastik poşetlerin tanesi 25 kuruştan verilirken, marketlerin ekmek, şarküteri ve manav gibi bölümlerinde açıkta satılan ürünlerin hijyeninin korunması açısından plastik poşetlerin ücretsiz temini devam edecek.

"Eskiden 6 poşet alırken şimdi sayısını düşürdük"

Ücretli poşet uygulamasından şikayet eden Fatma Kaya, uygulamadan memnun olmadığını belirterek, "Evden gelenler yanında bir poşet getirir de dışarıdan gelenler için zor oluyor" dedi.

Kendisi de markette çalışan Ahmet Uğur ise, "25 kuruştan 4 tane aldık. Eskiden 6 poşet alırken şimdi sayısını düşürdük. Plastik poşet yerine başka bir şey bulunabilirdi, kağıt veya başka bir şey. Ben de markette çalışıyorum. Şimdi müşteri gelecek sürekli şikayet edecek, sıkıntı olacak" diye konuştu.

Uygulamayı değerlendiren bir başka vatandaş ise, "Bu poşetten şikayetçiyim. Çünkü aldığım ücretin karşılığında zaten fazlasını ödüyorum, bir de bunu ödüyorum parayla. Elinde poşet mi taşıyacak sokakta adam. Eskiden file vardı. Tamam bu da zararlı ama bunun da zararını düşünecekti" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Plastik, Güncel
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