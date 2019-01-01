Marketlerde ücretli poşet uygulaması başladı
İSTANBUL - Yeni yıl için en çok konuşulan konulardan biri olan ücretli poşet uygulaması bugün itibariyle uygulamaya başlandı. Marketlerde tanesi 25 kuruştan satılan plastik poşetlerden ise vatandaş şikayet etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan yönetmelikte, ücretsiz olarak verilen plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle artık tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Plastik
poşetlerin tanesi 25 kuruştan verilirken, marketlerin ekmek, şarküteri ve manav gibi bölümlerinde açıkta satılan ürünlerin hijyeninin korunması açısından plastik poşetlerin ücretsiz temini devam edecek.
"Eskiden 6 poşet alırken şimdi sayısını düşürdük"
Ücretli poşet uygulamasından şikayet eden vatandaşlardan Fatma Kaya
, uygulamadan memnun olmadığını belirterek, "Evden gelenler yanında bir poşet getirir de dışarıdan gelenler için zor oluyor" dedi. Kendisi de markette çalışan Ahmet Uğur
ise, "25 kuruştan 4 tane aldık. Eskiden 6 poşet alırken şimdi sayısını düşürdük. Plastik poşet yerine başka bir şey bulunabilirdi kağıt veya başka bir şey. Ben de markette çalışıyorum. Şimdi müşteri gelecek sürekli şikayet edecek edecek, sıkıntı olacak" şeklinde uygulamayı değerlendi.
"Bu poşetten şikayetçiyim"
Uygulamayı değerlendiren bir başka vatandaş ise, "Bu poşetten şikayetçiyim. Çünkü aldığım ücretin karşılığında zaten fazlasını ödüyorum bir de bunu ödüyorum parayla. Elinde poşet mi taşıyacak sokakta adam. Eskiden file vardı. Tamam bu da zararlı ama bunun da zararını düşünecekti" dedi.