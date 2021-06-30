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Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek - Son Dakika

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek

30.06.2021 09:03

Ticaret Bakanlığı, marketlerde meyve ve sebzenin satışıyla ilgili yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm ve yenidünya gibi ürünler elle seçilemeyecek ve kapalı olarak satılacak. Düzenlemenin 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak. İşte özellikle market içi manavlarda hijyen ve dezenfekte konusunu önceleyen düzenleme ve satışına değişiklikler getirilen seçmecesi kaldırılacak olan sebze ve meyveler: Çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm, yenidünya.

ÜRÜNLER TÜM AŞAMALARDA KORUNACAK

Sabah'ın haberine göre, birçok üründe üretim yerinden başlayarak soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı tebliğiyle sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belirlendi. Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek.

AMBALAJLAR YABANCI MADDELERDEN ARINDIRILACAK

Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak. Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek. Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.

1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek düzenlemede soğuk zincir ürünlere de düzenleme getirildi. Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yenidünya ve zerdali olarak belirlendi. Soğuk zincire tabi bu ürünler alışveriş merkezleri, büyük mağaza, zincir marketlerde perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında açık yerde satılmayacak. Bu ürünlerin seçilmesine izin verilmeden satış yapılacak.

ÜRÜNLERİN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENMEMESİNE DİKKAT EDİLECEK

Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak. Diğer mallar ise belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.

İŞTE YIL BOYU AÇIK ALANDA SATILACAK ÜRÜNLER

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.

Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek

1 Temmuz, Ticaret, Market, Mantar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek - Son Dakika Ekonomi


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