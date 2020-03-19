Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü - Son Dakika
Son Dakika Genel Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü - Son Dakika

Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü

6 saat önce

Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü Pazarda sebze fiyatları yükselirken meyve fiyatları düşüşte Biber ve Patlıcanın fiyatı 10 lirayı aştı Portakal ve Elma geçen haftaya göre yarı fiyatına Korona virüsüne önlem almak amacıyla evlerinden çıkmayan...

Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü

Pazarda sebze fiyatları yükselirken meyve fiyatları düşüşte

Biber ve Patlıcanın fiyatı 10 lirayı aştı

Portakal ve Elma geçen haftaya göre yarı fiyatına

ERZURUM - Korona virüsüne önlem almak amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, günlük alışverişlerini marketlerden yapınca pazarlarda satışlar yarıya düştü. Pazarlarda esnafların birçoğunun eldiven takması ve alışverişe gelen bazı vatandaşların da maske takması dikkat çekti.

Korona virüsünün Dünya'da ve Türkiye'de etkisini artırmasının ardından Erzurumlu vatandaşlar toplu alanlardan uzaklaşmaya başladı. Sağlık Bakanlığının vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durması çağrısı Erzurum'da da etkili oldu. Kentin farklı bölgelerin her gün kurulan pazarlarda kalabalıktan eser kalmadı. Durum böyle olunca pazarda tezgah açan esnafın işi düştü. Pazarcıların korona virüsüne karşı eldiven taktıkları görülürken, pazara çıkan vatandaşların da kalabalık alanlarda fazla bekleme yapmadan alışverişleri yapmaları dikkati çekti.

İşlerin azalmasıyla birlikte geçen haftaya göre ürünlerde gözle görülür şekilde fiyat artışı ve düşüşü yaşanıyor. En fazla zam alan ürünlerin başında ise kilosu 10 liraya satılan biber ve patlıcan yer alıyor. Sebzelerin genelinde fiyat artışı yaşanırken meyvelerde geçtiğimiz haftaya göre yarı fiyatına düşmüş durumda. Muzun kilogram fiyatı 6.5 liraya düşerken geçtiğimiz hafta kilosu 4.5 liraya satılan portakal ve elmanın kilogram fiyatı 2 liraya buldu. Çileğin kilogram fiyatı ise 20 liradan 10 liraya geriledi.

İşlerin yarı yarıya düşmesinden şikayetçi olan esnaflar ise, " Fiyatlar iyi durumda ama sebzelerin fiyatları çok yüksek. Meyve yarı fiyatına düşmüş durumda. Biberi biz halden 8 liraya alıyoruz. 7-8 liraya patlıcan alıyoruz. Bu mevsimde daha önce böyle bir şey yaşamadık. Müşterilerimiz geçen haftaya göre yarıya kadar düştü. Meyve fiyatlarımız yarıya düşmesine rağmen vatandaşlar korkudan pazara değil marketlere gidiyorlar. Bizler eskiden eldiven takmadan çalışırdık şimdi takıyoruz. Müşteriler ne kadar korkuyorsa bizde o kadar korkuyoruz. Marketlerde sanki savaş var" dedi.

Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü

Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:59 Kaynak: İHA

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