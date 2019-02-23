Marketlerden Alınanlar İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılıyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 ay önce dahil olduğu Fazla Gıda Platformu ile marketlerden alınan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 ay önce dahil olduğu Fazla Gıda Platformu ile marketlerden alınan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.



Düzce Belediyesi yaklaşık 1 ay önce, Fazla Gıda Platformu adında bir sisteme dahil oldu. Bu sistemle, büyük marketlerden alınan kullanılabilir gıdalar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Sistem kapsamında sosyal yardım işlerinde toplanan gıdalar, eşit paylarla bölünerek ailelere dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü, Belediye Meclis üyesi Gönül Ekiz Asuk, bizzat gıdaların ayrılmasında ve paketlenmesinde çalışarak, ailelere ulaştırmak için hazırlıyorlar.



Belediye Meclis üyesi Gönül Ekiz Asuk sistem hakkında bilgi verirken, "Yola çıkma nedenimiz, Dünya'da milyonlarca kişi açlıktan ölürken ülkemizde de gıdalar israf edilirken, bu israfı önlemek amaçlı da çeşitli platformlar kurulmuş, bunlardan bir tanesi de Fazla Gıda Platformu, bu verici ve alıcıyı bir araya getiren bir sistem. Bir ay önce Düzce Belediyesi bu platformla protokol imzaladı. Sisteme dahil olduğumuz için, büyük market zincirleri ve üreticilerden kullanılabilir halde olan gıdaların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması konusunda Düzce Belediyesi olarak aracılık yapıyoruz. Sistem bize, hangi marketten ne alacağımızı işaret ediyor, bizde buna göre yola çıkıyoruz. Sistemimizde kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine anında dağıtımını yapıyoruz" dedi.



Düzce Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kayıtlı 900 kişi olduğunu söyleyen Asuk, elemeyi nasıl yaptıklarından da söz etti.



Asuk, "Pişirebilecek kabiliyette olanlar, bir de hazır yemek götürdüklerimiz var. Biz pişirebilecek kabiliyette olanlara ama maddi sıkıntı çekenlere sebze ve meyveleri götürmekte öncelik tanıyoruz. Aldığımız meyve sebzeleri konserve haline getirip ulaştırıyoruz. Sebze ve meyveler hiçbir şekilde atılmıyor, eşit şekilde dağıtmaya çalışıyoruz" şeklinde bilgi verdi.



Asuk marketlere de çağrıda bulunarak, "Düzce'deki marketlerden de bizimle irtibat kurmalarını ve sisteme dahil olmalarını rica ediyorum. Onların az gördükleri bir tane limon bile bizim için çok önemli, bir ihtiyaç sahibine gidecek. Bu yüzden sisteme davet ediyorum. Marketlerden alırken raf ömrü bitmemiş olanları tercih ediyoruz. Örneğin poşet yırtık bile olsa alıp bunu değerlendiriyoruz" dedi. - DÜZCE

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