Marketlerden bebek maması ve alkollü içecek çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Marketlerden bebek maması ve alkollü içecek çalan zanlı yakalandı

Kütahya'da, 4 ayrı işyerinde bebek maması ve alkollü içecek çaldığı tespit edilen bir kişi çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Kütahya'da, 4 ayrı işyerinde bebek maması ve alkollü içecek çaldığı tespit edilen bir kişi çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir zincir marketin 4 ayrı şubesinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Market şubelerinde bebek maması ve alkollü içeceklerin alarmlarını sökerek yanında getirdiği çantaya koyup çaldığı marketlerin güvenlik kameralarınca tespit edilen zanlı B.G. (40), ekiplerin çalışması sonucu çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Zanlı B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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