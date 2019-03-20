Son Dakika Haberleri: Marketlerden Mama ve Yağ Hırsızlığı Şüphelisine Adli Kontrol

Marketlerden Mama ve Yağ Hırsızlığı Şüphelisine Adli Kontrol

30 dakika önce

DİYARBAKIR'da marketlerden bebek maması ve yağ çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından gözaltına alınan Şahin G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marketlerden Mama ve Yağ Hırsızlığı Şüphelisine Adli Kontrol, System.String[]
DİYARBAKIR'da marketlerden bebek maması ve yağ çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından gözaltına alınan Şahin G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahin G., müşteri gibi girdiği marketlerden bebek maması ve ayçiçek yağı çaldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Şahin G., dün polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye gönderilen Şahin G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:35 Kaynak: DHA

Polis, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti Türkiye'de Liglere Yerel Seçim Ayarı Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:05:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marketlerden Mama ve Yağ Hırsızlığı Şüphelisine Adli Kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]