Marketlere dadanan gasp zanlısı yakalandı - Son Dakika

Marketlere dadanan gasp zanlısı yakalandı

Malatya'da aynı gün 3 markete girerek bıçak tehdidiyle yaklaşık 11 bin 500 TL parayı gasp eden şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da aynı gün 3 markete girerek bıçak tehdidiyle yaklaşık 11 bin 500 TL parayı gasp eden şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde belirli aralıklarda 3 ayrı markette bıçak tehdidiyle toplamda 11 bin 330 TL paranın gasp edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı. Şüphelinin son olarak görüldüğü Fahri Kayahan Caddesi üzerine yoğunlaşan ekipler belirli aralıklarla kıyafet değiştiren şüpheliyi kısa süre içerisinde olaylarda kullandığı suç aletiyle birlikte Mıhlıdut Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA

Son Dakika

ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler

1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir

Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi

Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor