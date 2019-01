Marketlere 'Fiyat' Uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bakıyoruz pazarda farklı fiyatlar, marketlerde farklı fiyatlar. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Marketlerle konuşacağız" dedi. Antalya'da temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen 'Adım Adım Ekonomi' toplantısına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Türkiye ekonomisinin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Antalya ekonomisinin lokomotif sektörünün turizm olduğunu ifade eden Atılgan, "2016 yılı bizler zor bir yıl oldu. 2017 ise yavaşta olsa toparlanma yılı oldu. 13 milyon turistle tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. KDV tahsilatı yüzde 80 oranında arttı. Antalya ekonomisi 2018'de çok iyi bir performans sergiledi" dedi. AK Parti iktidarının iş başına geldiği günden bu yana kadar temel amaçlarının hiçbir zaman değişmediğine dikkat çeken Bakan Albayrak, ülkeyi büyük ve güçlü Türkiye hedefine çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı. Kapsayıcı politikalar izlediklerine değinen Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:



"Bunun neticesinde Türkiye ekonomisini 16 yılda yaklaşık 4 katı büyüttük. Ulaştırma, enerji, sağlık, sanayi alt yapımız neredeyse tamamen yenilendi. Tüm bu alanlarda dünyaya örnek olacak birçok proje ortaya koyarak önemli bir noktaya geldik. Büyük alt yapı dönüşüm sonrası ekonomide de büyük bir değişimin tarihi bir dönüşümün başlangıcını henüz yeniden başlattık. Tarihe dönüp baktığımızda 2013 yılı Mayıs ayında ekonomide tüm göstergelerde Cumhuriyet tarihin en iyisindeyken, devreye sokulan planlarla bu süreç ertelenmiş ve birçok dış operasyonla engellenmeye çalışıldı. Toplumsal, siyasi ya da güvenlik temelli olsun yapılan her saldırı aslında Türkiye'yi ekonomik açıdan istediği yere çıkarmaya hizmet etti. 2013'den beri verdiğimiz mücadeleye baktığımızda ekonomik olarak hangi ülke bu saldırıların altından kalkabilirdi? İnanın hiçbir ülke kalkamadı. İşte bu sebeple her girişimde milletin sinesine çarpanlar öfkeyle karşımıza çıktı."



"DİMDİK AYAKTA TUTTUK" Türkiye'nin 5 senede yaşadığı kötü olaylara değinen Albayrak, "Ama 5 sene yaşadıklarımızı şahit olduklarımızı bir biz biliriz, bir de vatandaşımız bilir. 5 yılda yaşanan tüm bu olanlara rağmen demokrasimizi ve istikrarımızı, güvenliğimizi de ekonomimizi de dimdik ayakta tuttuk. Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz. Ele ele, omuz omuza her anlamda devleti ve kamu kurumları inşallah yapacağız, üreteceğiz ve ortaya koyacağız. Elimizde iki hassas, kırılgan top olduğunu bilerek ve bunları kırmadan ikisinde düşürmeden çok hassas bir şekilde yöneteceğiz. Sıkı bir şekilde uygulayacağımız mali ve para politikalarında dikkatli ve hassas bir yöntem. Diğer elimizde ise sanayici, esnaf ve iş dünyasının hassasiyetlerin göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz. Türkiye yolu, yükü ağır bir süreçten geçti. Ama hiçbir noktada ülkemizin gerçekleri insanımızı potansiyelimizi atmamız gereken adımları çok net biliyoruz. Bu politikalar yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı" dedi. Dengeleme süreci hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, 2018 yılının en başında konulan hedefi ele aldı. 2018'de yaşanan tüm süreçlere rağmen hedefin durduğuna dikkat çeken Albayrak, "Bölgemizde artan istikrarsızlığa rağmen, Ağustos ayında ekonomimizin ticaretimizi devreye alan yaptırımlarla ve müdahalelerle rağmen bütün bu noktada devreye sokulan ataklara rağmen tutturduk. Önümüzdeki dönemde mali disiplini karalılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ayakları yere sağlam basan adımlar atmaya devam edeceğiz. Değişim süreci yeni başladı. Bugünden dünden, Yarın günden daha iyi olacak bu inançla yapmamız gereken çok şey var" diye konuştu. Enflasyonla mücadeleye değinen Albayrak şu ifadeleri kaydetti:



"Birileri hepinizin malumu. Ekim ayının rakamları açıklanınca 'tutmaz, etmez, enflasyon gidiyordu' diyordu. 25'in altına inmez denilirken Enflasyonla Topyekun Mücadele programı başta olmak üzere, üreticimiz olmak üzere ciddi bir refleks göstererek, kararlı adımlar atarak 20.8'in altında çok daha iyi bir performansla YEP'te ön gördüğümüz noktalarda tamamladı. Bu yıl çok daha güçlü bir refleksle 2019'u çok ama çok güçlü adımlar atarak daha iyi noktada tamamlayacağız. Kamu olarak bizler üstümüze düşen adımları hiç çekinmeden atmaya devam edeceğiz. Sıkı para duruşu politikamızı korumaya devam edeceğiz. Mali alanda enflasyonla mücadele için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Gerek istihdama katkı sağlamak, gerek piyasayı canlandırma için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimleri devam ettiriyoruz. Piyasayı takip ederek gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." Gıda komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Albayrak, "Antalya'daki halcilik noktasında hal yasasıyla ortaya koyulan kaygıları not ettik ve bu kaygıları dikkate alarak nasıl iyi bir düzenleme yapılabilir Ankara'da takip edeceğiz. Bunun yanında özellikle küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık. Bu yıl bunun güçlü ve somut adımlarını göreceğiz. KOBİ'lerimizin ve esnafımız için gerek yapılandırmalar, gerek destek paketleriyle alakalı maliyetleri çok ciddi şekilde aşağıya çekmeye başladık " diye konuştu.



"MARKETLERLE KONUŞACAĞIZ"



Pozitif gelişmelerin, fiyatlarda hala maliyet noktasında gidecek ciddi alanların mevcut olduğunu gösterdiğini bildiren Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele programının 3 ay daha devam edeceğini söyledi. Hal yasasını devam ettirme konusunda çağrı ve anonsu yaptıklarını kaydeden Albayrak sözlerine şöyle devam etti:



"Yeni dönemde yeniden başvuruları alarak, özellikle rakamları alarak, enflasyonla topyekun mücadele programına destek veren paydaşın yanında, desteği az olanları da buna göre değerlendiriyoruz. Bakıyoruz pazarda farklı fiyatlar, marketlerde farklı fiyatlar. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Marketlerle konuşacağız. Pazar ve market arasında bu ciddi fark varsa marketler beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Diğer alanlarda çok daha net iyileşme görmeyi bekleyeceğiz. İnşallah bu süreçte daha güçlü performansı tüm paydaşlardan, firmalardan bekleyeceğiz. Tüm firmalarımız ülkemiz için büyük sorun olan işte bu enflasyonla mücadele noktasında büyük sorumluluk almaya davet ediyoruz. Biz, somut rakamsal sonuçlarla performansımızı ortaya koyacağız. Uluslararası göstergelerle performansımızı analiz edeceğiz. Son dönemde enflasyonla mücadele, bütçe disiplini alanlarında ortaya koyduğumuz performans bize yatırımcı güveni olarak uluslararası. İşte bunun en önemli sonucu olarak yakın zamanda bir tarafta oldukça başarılı hazine ihaleleri gerçekleştirme sürecini yaşadık. Diğer tarafta faizlerde önemli bir düşüş trendini sağladık. Sadece bu hafta yaptığımız ihaleler bunun en net göstergesi. Hem 1 yıl vadeli tahlilde hem de bu söylediğim ikinci piyasa işlem tahlilinde çok ciddi bir faiz düşüşü yaşadık."



"SAMURAY BONO GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK" Bakan Albayrak, "Hem borçlanmada enstrüman çeşitliğini sağlayarak, hem de borçlanma maliyetlerini aşağıya çekeceğiz. Bu iyileşmeleri iş dünyamıza, esnafımıza, sanayicimize kadar herkes hissetmeye başladı. Bunun yanında enstrüman çeşitliliğini arttırmak, küresel çeşitliliği arttırmak noktasında çok yakında Japonya yen'i cinsinden Samuray Bono ihracı için görüşmelere başladık. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz" dedi.



"ORTAYA ÇALIŞMALAR KOYDUK" Sağlıklı, sürdürebilir, dengeli büyüme için büyüme beklentisi ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Albayrak, "Bölgesel, küresel ne olursa olsun öyle bir bilançoya, ekonomiye sahip olmamız lazım ki, Türkiye'nin bu süreçlerden minimum noktasında etkilenmesi lazım. Gelir dağılımının daha da iyi olması için ortaya çalışmalar koyduk. YEP'in temel ilkelerden bir tanesi; değişim. Yapılandırma süreci başlatıldı. Bugün sanayicimizin, esnafımızın finansal yapılarının daha da güçlü kılmak önemli adımlardan birisi. Antalya bu saydığımız özelliklerle dinamo şehirlerden birisi. Tarım ve hizmetler sektörleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerden birisi. Antalya'mız şüphesiz dünyanın turizm noktalarından birisi" ifadelerini kullandı. Akdeniz'in gelişmiş seracılık imkanlarıyla birlikte, hem ülkenin hem de dış ülkenin tarımsal ihtiyacını karşılamada rol oynadığını kaydeden Albayrak, "Başta Antalya olmak üzere seracılıkla ilgili kapasite ve altyapıda iyileşmeyi gelişme ve dönüşümü sağlayacak çok önemli bir çalışmayla bu hafta gıda komitesi toplantımızda başlattığımızı buradan ifade etmek isterim. Çok yakın bir dönemde, çok yakın bir süre içerisinde seracılıkta dönüşüm projesi finansal, alt yapıda açıklayacağız. Bu noktada Antalya başta olmak üzere, Ege, Akdeniz Bölgesi seracılıkta çok daha büyük bir sıçramaya sebebiyet verecek bu süreci başlayacağız. Ekoturizm, sağlık ve spor turizmiyle kongre toplantı alanlarında Antalya'nın çok daha büyük alanları olduğunu hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE BU BÖYLE GİTMEZ" 2019'un, ihracat hedeflerine ulaşmak, pazar çeşitliğini yükseltmek için sanayi ve ticaret iş birliklerini güçlendireceği bir yıl olacağını kaydeden Albayrak şöyle konuştu:



"İkili ilişki kazan-kazana olması lazım. Ama bir bakıyorsunuz Güney Kore ve Türkiye'nin ticaretine. Çin'in ticaret hacmi Türkiye'nin aleyhine bu böyle gitmez. Güney Kore gitmemeli. Türkiye'nin üretim, istihdam potansiyeli dünyayla rekabet etmek için taşıyacağız. Avrupa, Türkiye için birinci öncelik olmaya devam edecek. Çok daha rasyonel, kararlı ve güçlü adımları atacağız. Daha da atmayı arzuluyoruz. Karşılıklı kazan-kazana ilişkisini bu noktada daha ileriyle taşıyacağız. Ekonomi diplomasisiyle destekleyeceğimiz bu yıl inşallah Türkiye'miz, piyasalarımız vatandaşlarımızın çok daha refahını üst düzeye taşındığı bir yıl olacak."



