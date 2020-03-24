Marketlere ve yolcu otobüslerine tedbir - Son Dakika
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Marketlere ve yolcu otobüslerine tedbir

7 saat önce

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında market ve yolcu otobüslerine kısıtlama getirildi.

Marketlere ve yolcu otobüslerine tedbir, System.String[]

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında market ve yolcu otobüslerine kısıtlama getirildi. Marketler kapasitelerinin yüzde 10'u oranında, yolcu otobüslerde yolcu taşıma oranın yarısı kadar yolcu alabilecekler.


İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Balıkesir Valiliğine gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi. "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya'da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Kovid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek, hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar ve alanlardır. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık birçok yerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından tedbir amaçlı kararlar alınmıştır. Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için marketler, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür" dedi.


Market ve yolcu otobüslerine kısıtlama


Genelgede vatandaşların sağlığı açısından getirilen market ve yolcu otobüsü kısıtlamasının devamının da şu ifadelere yer verildi. "Bu kapsamda,İl ve ilçelerde ki tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekmektedir. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asılarak ilan edecekler, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacaklardır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacaklardır. İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecekler araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:40 Kaynak: İHA

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