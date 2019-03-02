Marketlere yöresel ürün zorunluluğu
27 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende yasasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "Perakende yasasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:55
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