Son Dakika Haberleri: Marketlere yöresel ürün zorunluluğu

Marketlere yöresel ürün zorunluluğu

27 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende yasasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz.

Marketlere yöresel ürün zorunluluğu, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende yasasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:55 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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