Marketlerin fiyat oyununu, vatandaş yakaladı

Bir gün önce Migros'tan 92 liraya aldığı aynı marka ve gramajdaki tereyağının ertesi gün başka markette 49,95 olduğunu görünce isyan etti

BURSA - Bursa'da aralarında 50 metre bile mesafe bulunmayan iki süper markette aynı marka ve gramaj tereyağındaki yüzde yüze yakın fiyat farkı vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşın şikayet için aradığı Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nün "Fiyat farklılıkları olabiliyor, normal bir durum" demesi tüketiciyi daha da üzdü. Tüketici, Tüketici Mahkemesi ve Tüketicileri Koruma Derneği'nde sesini duyurmaya çalışacağını söyledi.

Migros Market'ten kilosu 92 liraya tereyağı alan vatandaş, ertesi gün aynı tereyağının A101 isimli markette 49,95 lira olduğunu görünce aradaki fiyat farkına isyan edip 92 liralık tereyağını iade etti. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhane memuru olarak çalışan Mustafa Aktaş, iş çıkışında evinin bulunduğu Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Migros Markete girip alışveriş yaptı. Aldığı ürünlerin içinde 1 kilogram Torku marka tereyağı da olan Aktaş, alışverişten sonra fişi incelediğinde tereyağının kilosunun 92 lira olduğu görüp fiyatın pahalı olduğunu düşündü. Ertesi gün A101 isimli markete su almak için giden Aktaş, reyonları gezerken bir gün önce 92 liraya aldığı 1 kiloluk tereyağının burada 49,95 olduğunu gördü. Aradaki yüzde 94'lük fiyat farkına şaşıran vatandaş, kilosu 50 lira olan tereyağından bir tane satın aldıktan sonra soluğu kazıklandığını düşündüğü Migros'ta aldı. Marketin yetkilisi ile görüşen Aktaş, iki market arasındaki fiyat farkının neden bu kadar olduğunu sorarak ürünü iade etti.

Aktaş, iki marketten aldığı ve arada yaklaşık yüzde 90 fiyat farkı olan fişleri Migros merkezdeki yetkililere sordu. Aktaş, istenmesi üzerine fişlerin fotoğrafını da çekip Migros yetkililerine iletti. Dönüş yapılacağı söylenmesine rağmen aradaki fiyat farkıyla ilgili Aktaş'a Migros'tan herhangi bir geri dönüş olmadı. Şaşkın vatandaş, marketin fiyat politikasını Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne şikayet etti. Ancak gelen "Marketler arası fiyat farkı olabiliyor. Normal bir durum. Pazartesi getirin inceleyelim" cevabıyla şaşkınlığı bir kat daha arttı.

İş çıkışı alışveriş yapmak için Migros'a girdiğini ifade eden Mustafa Aktaş, "Bursa Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir firmanın yazıhane memuru olarak çalışıyorum. İş çıkışı evimin yakınındaki Migros'a alışveriş yapmak için uğradım ve 529 liralık alışveriş yaptım. Aldığım ürünlerin fişini incelerken 1 kiloluk Torku tereyağının 1 kilo fiyatı 92 liraydı, bana çok uçuk geldi. Ertesi gün ise su almak için A101'e gittim ve su aldım. Su aldıktan sonra bir gün önce Migros'tan kilosu 92 liraya aldığım tereyağının 49,95 olduğunu gördüm. Aradaki fark beni vicdanen rahatsız etti. Bende A101'den kilosu 49,95 olan 1 kilo Torku tereyağını alıp fişiyle birlikte bir gün önce kilosunu 92 liraya aldığım Migros'a gittim. Migros'taki yetkiliye sordum, bu iki yağın arasında bir değişiklik olup olmadığını sordum. 'İkisi de aynı tereyağı' deyince ben yetkiliye 'Bu yağ nasıl oluyor da bir mağazada 92 lira, diğer mağazada 49,95' diye sordum. 'Bana böyle bir şey olamaz, bir yanlış var' dedi. Ben de 'Bayağı oldu' deyip iki marketten de yaptığım alışveriş fişlerini gösterdim. 'Dün sizden bu ürünü 92 liradan aldım, bir gün sonra A101'den 49,95'e aldım. Bu adaletsizlik değil mi?' diye sordum. Bu olaydan sonra Migros merkeziyle görüştüm, durumu kendilerine anlattım. Benden iki marketten de yaptığım alışveriş fişlerini istediler, iki market fişinin fotoğrafını çekip gönderdim. 'Yetkililer sizi arayacak' dediler, ne arayan var ne de soran. Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne şikayet ettim ancak herhangi bir araştırma ya da inceleme olmadı. Marketlerde çok dengesiz fiyat farkı var. Denetim ve kontrol olsaydı mağazalar arasında yüzde 90 fiyat farkı olmazdı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki konuşmasında bu durumu gündeme taşıdığını hatırlatan Aktaş, "Sanayi Ticaret Bakanlığı, İl Müdürlükleri, valilikler neden denetim yapmazlar? Neden sokağa çıkmıyorlar? Çarşı pazar, market, mağaza neden dolaşmıyorlar? Onlar ciddi şekilde sokağa çıkıp karşılaştırma yapsalar, faturaları kontrol etseler, raflardaki fiyatlar gerçek rakamlara dönecek" şeklinde konuştu.

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