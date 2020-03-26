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Marketlerin kesintisiz hizmet vermesi için tavsiye kararı alındı
11 dakika önce
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10: 00-20: 00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10: 00-20: 00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:51
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