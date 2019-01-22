Son Dakika Haberleri: Marketlerin Zam Dayatması Esnafı Güçlendirmekle Önlenir"

Marketlerin Zam Dayatması Esnafı Güçlendirmekle Önlenir"

1 saat önce

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, zincir marketler ve AVM'lerin tekelleşerek esnaf ve sanatkarın işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Marketlerin zam dayatması esnafı güçlendirmekle önlenir." ifadesini kullandı.

Marketlerin Zam Dayatması Esnafı Güçlendirmekle Önlenir
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, zincir marketler ve AVM'lerin tekelleşerek esnaf ve sanatkarın işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Marketlerin zam dayatması esnafı güçlendirmekle önlenir." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerdeki fiyatlara ilişkin eleştirilerine destek verdi.

Hipermarket, zincir market ve AVM'lerin tekelleşerek esnaf ve sanatkarın işlerini olumsuz etkilediğini, iç piyasada da dengesiz ekonomik ortama neden olduğunu belirten Çelikus, "Hal böyle devam ederse piyasadaki esnafın yok olması kaçınılmazdır. Daha sonra yerli marketler de bu durumdan nasibini alacak ve piyasa tamamen yabancı marketlerin eline geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Zincir marketler ve AVM'lerin oluşturduğu tekelci yapının, üreticiyi, esnaf ve tüketiciyi tehdit ederek piyasayı istediği gibi belirlediğine dikkati çeken Çelikus, şunları kaydetti:

"Dar gelirli, işçi, çiftçi, memur, emekli, dul, yetim ve esnaf bu durumdan ciddi anlamda etkilenmektedir. Marketlerin zam dayatması esnafı güçlendirmekle önlenir. Fahiş zamların ve piyasa baskılarının önlenmesi için üreticiyi, esnaf ve tüketiciyi koruyan yasal düzenleme yapılmalıdır. Kadük olan Perakende Yasası, diğer ifadeyle 'hipermarket yasası' günün koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer AB'den Mastercard'a 570 Milyon Euro Para Cezası

Rusya'nın Dış Borcu Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde Konya Şeker'in Yaptığı Tesisle Konya'da Patates Üretimi 3 Kat Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:20:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marketlerin Zam Dayatması Esnafı Güçlendirmekle Önlenir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]